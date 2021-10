L1 (J3) : Tout savoir sur Nice - Marseille

Nice - OM, acte II. Alors que la rencontre comptant pour la 3e journée de Ligue 1 avait été interrompue à cause de graves incidents en tribunes puis sur la pelouse, le football reprend sa place sur terrain neutre ce mercredi soir, à Troyes. Les Aiglons sont troisièmes avec 19 points, les Phocéens 4es avec 18 points alors que Lens, 2e, compte 21 unités. Pas besoin d'en dire plus pour mettre en évidence l'importance de ce choc.

Les stats à connaître

Les Aiglons ont perdu sept de leurs huit dernières confrontations avec Marseille (1v).



Sur les trois dernières saisons, Marseille n'a accumulé moins de points qu'il n'en a maintenant après dix journées (5v, 3n, 2d) qu'à une seule reprise.



Les Phocéens ont échoué à marquer lors de quatre de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues.



Amine Gouiri a marqué cinq buts en championnat avec Nice cette saison et il a été directement impliqué dans quatre buts en championnat contre Marseille.



Matteo Guendouzi a déjà été impliqué dans quatre buts en Ligue 1 cette saison.