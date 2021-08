L1 (J3) : Tout savoir sur Monaco-Lens

C'est un duel entre deux équipes à la recherche du succès en Ligue 1 qui se déroulera ce samedi sur la pelouse du stade Louis-II (17 heures). D'un côté l'AS Monaco, qui a débuté par un nul face à Nantes (1-1) avant de s'incliner à Lorient (1-0) ; et de l'autre le RC Lens, qui reste sur deux matchs nuls consécutifs après les deux premières journées de ce championnat de France version 2021-2022, face à Rennes (1-1) puis Saint-Étienne (2-2). Alors forcément, le spectacle pourrait bien être au rendez-vous.

Les stats à connaître :

Le bilan global des confrontations entre Monaco et Lens depuis la saison 2010-2011 est à l'avantage du club princier qui compte 2 victoires. Lens s'est imposé à une reprise, le 16 décembre 2020 (0-3), tandis que les équipes se sont séparées par un score nul à trois reprises.



Si il n'a disputé que 64 minutes de jeu depuis l'entame du Championnat, en étant remplaçant à Lorient, Wissam Ben Yedder sera à surveiller, lui qui n'a pas encore marqué ni délivré de passe décisive jusqu'ici.



Lens a certes enchaîné deux matchs nuls en Ligue 1, mais dispose d'une volonté importante de créer du jeu. Face à Saint-Étienne (2-2) dimanche dernier, les Sang et Or ont tenté 22 tirs, pour un total de 7 frappes cadrées.



Monaco se distingue par son manque d’efficacité. Lors de ses rencontres contre Nantes (1-1) et Lorient (1-0), l'équipe dirigée par Niko Kovac a totalisé 27 tirs pour seulement 6 cadrés, et 1 but.



Seko Fo fana pourrait être un élément important de la rencontre. Buteur face à Rennes, il a récidivé face aux Verts. La passe de trois face à Monaco ?