L1 (J3) : Tout savoir sur Monaco - Lens

Déçu en barrages de Ligue des Champions, Monaco a convenablement commencé sa saison de Ligue 1 avec une victoire et un match nul. Soit le même bilan que Lens, qui pourrait poser de sérieux problèmes à l'ASM, dans ce qui sera l'une des rencontres les plus alléchantes de cette 3e journée sur le papier.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est l’équipe contre laquelle Lens a le plus perdu en Ligue 1 (45/102). Cependant, les Sang et Or sont les seuls à être invaincus contre l’ASM en L1 depuis 2020/21 (2 victoires, 2 nuls).



Monaco a perdu ses 2 derniers matches à domicile contre Lens en Ligue 1, autant que lors des 34 précédents (23 succès, 9 nuls).



Lens est invaincu lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (6 victoires, 4 nuls), seuls … Monaco (12) et Paris (11) sont actuellement sur une plus longue série.



Lens n’a perdu que 2 de ses 10 déplacements en Ligue 1 en 2022 (5 victoires, 3 nuls), seul Monaco fait aussi bien parmi les équipes en lice depuis le début de l’année.



5.4% des ballons touchés par Monaco en Ligue 1 2022/23 l’ont été dans la surface adverse (62/1149), pourcentage le plus élevé.



Lens a glané 17 points après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 1 en 2022 (5 victoires, 2 nuls, 4 défaites), c’est plus que toute autre équipe cette année.