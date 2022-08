L1 (J3) : Tout savoir sur Lyon - Troyes

Dispensé de match la semaine dernière à cause de l'état de la pelouse de Lorient, Lyon cherche a être la seule équipe avec le PSG à prendre six points en deux rencontres. Sur le papier, les hommes de Peter Bosz n'ont pas droit à l'erreur, face à un ESTAC qui a perdu ses deux premiers matches de la saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon est l’équipe contre laquelle Troyes a perdu le plus de matches de Ligue 1 (15/20), d’ailleurs l’Estac reste sur 8 défaites de rang contre l’OL dans l’élite.Lyon a remporté 8 de ses 10 matches à domicile contre Troyes en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), dont les 6 plus récents en marquant en moyenne 3 buts par match.Troyes s’est incliné lors de ses 2 premiers matches de Ligue 1 2022/23, mais n’a plus débuté une saison dans l’élite par 3 défaites depuis 1999/2000, le tout premier exercice de l’Estac dans l’élite (14e au final).Troyes n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites), c’était à Bordeaux le 6 mars (2-0), sa seule clean sheet à l’extérieur sur la période.Parmi les équipes en Ligue 1 depuis le début de l’année, Troyes est celle qui a cadré le moins de tirs en 2022 (69) et seul Paris (150) en a cadré plus que Lyon (116).