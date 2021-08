L1 (J3) : Tout savoir sur Brest-PSG

Les stats à connaître :

Après avoir enchaîné deux succès en autant de rencontres face à Troyes (1-2) puis Strasbourg (4-2), le PSG cherchera à confirmer sa dynamique du moment, ce vendredi soir sur la pelouse de Brest (21 heures). Le club breton, lui, est invaincu en Ligue 1, avec deux nuls consécutifs, face à Lyon (1-1) et Rennes (1-1). Dans l'attente de possiblement voir Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs, le stade Francis-Le Blé affichera complet.Depuis l'exercice 2010-2011 le bilan des confrontations entre Brest et le PSG est très déséquilibré. En effet, le club francilien compte 8 victoires pour un seul match nul entre les deux formations, lors de la saison 2010-2011 (2-2).Le PSG réalise pour le moment un parcours parfait avec deux victoires en deux matches dans cette saison 2021-2022 de Ligue 1.Brest pointe à la onzième position du classement ; le PSG occupe lui la troisième position derrière le surprenant duo de leaders, composé par Angers et Clermont, qui comptent aussi 6 points.Avec 6 buts marqués en 2 matchs, le PSG dispose pour le moment de l'attaque la plus prolifique de Ligue 1 devant Angers, Marseille et Montpellier (5 buts).Brest n'a de son côté encaissé que 2 buts, et figure au sixième rang concernant les meilleures défenses du Championnat de France.Kylian Mbappé sera un élément à surveiller pour la défense de Brest. En deux rencontres, le champion du monde 2018 a déjà su faire des différences. En 179 minutes de jeu cumulées, il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives.