L1 (J3) : Tout savoir sur Angers - Brest

Match entre deux équipes qui n'ont gagné aucun de leurs deux premières rencontres cette saison. Angers reste sur deux nuls, Brest sur une défaite et un nul. Mais ce dernier, contre l'OM, aurait pu se transformer en victoire avec un peu plus de réussite. Deux formations qui ont en tout cas à coeur d'assurer leur maintien le plus rapidement possible.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a perdu qu’un seul de ses 8 matches contre Brest en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), c’était le 19 octobre 2019 à Raymond-Kopa (0-1).



Angers n’a perdu que 3 de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (2 victoires, 5 nuls), après s’être incliné lors de 8 des 9 précédents (1 victoire).



Brest n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (4 défaites puis un nul), sa plus longue disette depuis mai-octobre 2021 (15). Aucune équipe n’est actuellement sur une plus longue série sans succès dans l’élite.



Brest a perdu 4 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires), c’est autant que lors des 12 précédents (4 victoires, 4 nuls).



54% des ballons touchés par Angers en Ligue 1 cette saison l’ont été dans la moitié de terrain adverse (675/1248), seul Paris affiche un pourcentage plus élevé en 2022/23 (59%).