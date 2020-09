L1 (J3) : Les réactions après Lyon - Nîmes

🔛 OL-NIMES [APRES-MATCH]

🗯️ « Prendre 5 points sur 12, c’est inadmissible ! »



⚡️ Frustration et énervement pour Anthony #Lopes après le nul de l’@OL à domicile face au @nimesolympique (0-0)#telefootlachaine #nightclub pic.twitter.com/xwgM8AHLKR



Ce n'est pas un bon résultat parce qu'on n'a pas fait suffisamment ce soir. On a un gros manque de réussite offensif. On doit mettre nos occasions. C'est une contre performance."

L'OL a concédé un match face à Nîmes pour l'ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 (0-0). Voici les premières réactions après le match.Anthony Lopes (Téléfoot) : "S’inquiéter c’est un grand mot.. (Il faut) Essayer de créer une forteresse ici. On ne l’a pas fait. On passe une semaine très compliquée. Maintenant il faut se remettre au travail, car il y a plein de choses à améliorer. La défense à 4, on s’adapte. On peut jouer à plusieurs systèmes. Je pense que c’était une bonne solution. Ça nous a permis de créer le surnombre offensivement. Il nous a manqué la finition."Rudi Garcia (Téléfoot) : "