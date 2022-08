Les Monégasques ont juré de ne pas réitérer le même début de saison que l’an passé. Force est de constater qu’ils en prennent la direction. Après leur élimination en barrage de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven et malgré un récent nul contre le Stade Rennais (1-1), les hommes de Philippe Clement sont retombés dans leurs travers ce samedi après-midi. Et il n’a pas fallu longtemps pour faire craquer les joueurs du Rocher.

Dès la septième minute de jeu, la recrue lensoise Openda marquait son premier but de la saison grâce à un bon service de Pereira da Costa au second poteau (0-1, 7’). Titulaire au Louis II, Minamino a failli égaliser au quart d’heure de jeu mais Brice Samba, auteur d’un grand match, s’interposait. À sept minutes de la pause, Lens s’offrait même une grande bouffée d’air grâce au but de Machado (0-2, 38’) mais Benoît Badiashile réduisait l’écart dans la foulée pour l’AS Monaco d’une tête placée (1-2, 41’).

Vanderson exclu

Au retour des vestiaires, non content de la prestation de ses hommes, Philippe Clement envoyait tout le monde à l’échauffement pour redynamiser une équipe en perdition, fatiguée et désordonnée. Pour ne rien arranger aux affaires de l’ASM, Embolo se rendait coupable d’une faute (légère) dans la surface sur Florian Sotoca juste après le repos. Willy Delajod désignait le point de penalty et Seko Fofana ne se gênait pas pour redonner un matelas d’avance aux Sang et Or (1-3, 55’).

Et comme si cela ne suffisait pas pour le club de la Principauté, Vanderson, auteur d’une partie catastrophique, était exclu bêtement pour un deuxième carton jaune (72’). Moins de cinq minutes plus tard et alors qu’il venait de rentrer, Wesley Saïd ouvrait son compteur, en solitaire, pour sceller la victoire des siens. Grâce à ce succès, les hommes de Franck Haise prennent la tête de la Ligue 1. Pour l’ASM, qui restait sur une belle série de 12 matchs sans défaite, les choses vont se corser dans les semaines à venir et ce n’est pas la performance du jour de ses hommes qui devrait rassurer Philippe Clement.