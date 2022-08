L1 (J3) : Le Douaron et Brest marchent fort

Dans un match où Angevins et Brestois courraient après leur premier succès de la saison, en championnat, les visiteurs n’ont pas tardé à se mettre en jambe sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Certes, ce sont bien les joueurs de Gérald Baticle qui se sont créée la première opportunité du match, sur un ballon volé de Pierrick Capelle dans la surface, et un duel perdu face à Marco Bizot (4ème). Mais en termes de contenus, les Finistériens ont rapidement tissé leur toile pour amasser un maximum de ballons dans l’entrejeu.

La domination globale des visiteurs est récompensée peu avant le quart d’heure de jeu. Sur corner, Youssef Belaili a trouvé un Jérémy Le Douaron isolé au point de penalty, pour une tête croisée qui n’a laissé aucune chance à Paul Bernardoni (0-1, 10ème). Défensivement, le SCO a accusé le coup, et un tir du droit de Youssef Belaili (11ème) puis une tête smashée de Pierre Lees-Melou, dans les six mètres (12ème) ont failli offrir un break immédiat aux Brestois.

Angers a bien eu de la ressource dans le premier acte, avec une frappe du droit d’Azzedine Ounahi que Marco Bizot a dû sortir en corner (22ème). Mais c’est bien sur une action anodine que les timides angevins ont vu leur futur sort scellé. Sur un tacle à retardement, le défenseur Halid Sabanovic a écopé d’un carton rouge direct (35ème), à peine deux minutes avant le doublé de Jérémy Le Douaron, sur un débordement de Mathias Pereira Lage et un centre millimétré au point de penalty (0-2, 37ème).

Fragilisés, notamment défensivement, les Angevins sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires, mais leur manque de concentration sur coup de pied arrêté les a encore piégés peu après l’heure de jeu. Nouveau corner sortant de Youssef Belaili coupé victorieusement de la tête par le nouvel arrivant, le Marocain Achraaf Dari (0-3, 65ème).

Longtemps apathiques, les locaux se sont repris par la suite, grâce à l’entrée des remuants Amine Salama et Sofiane Boufal. Déjà tous deux décisifs à Auxerre, pour l’obtention du match nul en Bourgogne, les deux hommes ont combiné à l’entrée de la surface brestoise, pour un plat du pied gauche imparable de l’international marocain (1-3, 69ème).

De quoi faire renaître l’espoir au stade Raymond-Kopa. En vain, car ce sont bien les Brestois qui auront eu les occasions les plus franches en fin de partie, avec notamment une tête à bout portant de Jérémy Le Douaron, à côté (78ème). Qu’importe pour les visiteurs, ce premier succès de la rencontre les a réconfortés, après les bons contenus aperçus à Lens et face à Marseille, et le SB29 espère bonifier ce résultat lors de la venue de Montpellier, la semaine prochaine. Dans le même temps, les Angevins tenteront de panser leurs plaies, lors d’un déplacement de tous les dangers dans l’Aube, face à Troyes .