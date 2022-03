L1 (J29) : Tout savoir sur Rennes - Metz

Tout va pour le mieux pour Rennes en championnat. Le club breton reste sur quatre victoires de suite, dont une nouvelle gifle infligée à l'OL. C'est beaucoup plus difficile pour Metz, qui ne gagne toujours pas en Ligue 1 et qui reste englué à la 19e place du classement. La lutte pour le podium, celle pour le maintien : voici un affrontement qui comptera.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 18 derniers matches contre Metz en Ligue 1 (10 victoires, 7 nuls), c’était le 14 avril 2018 (1-2). Le SRFC reste sur 4 succès face aux Grenats dans l’élite.



Metz n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches de Ligue 1, s’inclinant à 3 reprises et enregistrant 4 scores nuls et vierges. Le club lorrain compte plus de 0-0 que toute autre équipe dans l’élite en 2022 (4).



Depuis l’arrivée de Bruno Genesio en mars 2021, seul Paris (49) a pris plus de points à domicile que Rennes en Ligue 1 (44). De même, seul le PSG (44) a plus marqué que le club breton (43), et aucune équipe n’affiche une meilleure défense que Rennes (11) à domicile sur la période.



Metz est resté muet lors de chacun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1, sa pire disette depuis octobre-novembre 2019 (3 également). Il n’a plus enchaîné 4 rencontres sans marquer à l’extérieur dans l’élite depuis novembre 2016-janvier 2017 (4).



Rennes a ouvert le score à 20 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe, alors que Metz affiche le plus faible total dans l’élite en 2021/22 (7).