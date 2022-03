L1 (J29) : Tout savoir sur Reims - Lyon

Reims va bien en Ligue 1, avec quatre matches de rang sans défaite - dont deux succès - qui ont fait beaucoup de bien dans la course au maintien. Lyon est de son côté fidèle à lui-même : irrégulier, avec une nouvelle humiliation subie face à Rennes dimanche dernier. Le podium semble très compliqué à aller chercher, et les Gones devront au moins se rapprocher du top 5...

Les stats à connaître

Reims n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches contre Lyon en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), c’était le 29 novembre 2020 à l’extérieur (0-3).



Lyon a perdu 48% de ses matches contre Reims en Ligue 1 (27/56), son plus haut pourcentage de défaites contre un pensionnaire actuel de l’élite.



Lyon compte 41 points après 28 matches en Ligue 1 2021/22. Depuis l’introduction de la victoire à 3 points en 1994/95, une seule équipe a terminé sur le podium en fin de saison malgré ce total ou moins à ce stade de la compétition, c’était Marseille en 2006/07 (2e ).



Reims a inscrit 13 buts grâce à ses remplaçants en Ligue 1 2021/22, 3e meilleur total sur un même exercice dans l’histoire du championnat derrière Monaco en 2020/21 (16) et Marseille en 2014/15 (14).



Moussa Dembélé a marqué 6 buts en Ligue 1 en 2022, aucun joueur ne fait mieux sur la période. Il est d’ailleurs impliqué sur la moitié des buts de Lyon dans l’élite cette année (6 buts et 1 assist sur les 14 buts de l’OL).