L1 (J29) : Tout savoir sur Nantes - Lille

Nantes a subi un gros coup d'arrêt en s'inclinant à Troyes samedi dernier. Les Canaris ont affiché un visage décevant mais ont une très belle occasion de se relancer face au LOSC, qui les devance d'un petit point. Deux équipes qui ont encore un espoir de se battre pour l'Europe. Un match qui aura donc toute son importance dans cette lutte...

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a remporté qu’une seule de ses 25 dernières confrontations avec Lille en Ligue 1 (8 nuls, 16 défaites), le 29 septembre 2015 à l’extérieur (1-0).



Lille est l’équipe que Nantes a le plus souvent accueillie sans jamais s’imposer depuis sa remontée en Ligue 1 en 2013/14 (8 réceptions – 3 nuls, 5 défaites).



Lille compte 43 points après 28 matches de Ligue 1 2021/22, le plus faible total pour un tenant du titre à ce stade depuis… Nantes en 2001/02 (30 points, 10e en fin de saison).



Lille a gardé sa cage inviolée lors de ses 5 derniers matches en Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens et meilleure série lilloise depuis janvier-février 2021 (5 également). Les Dogues n’ont plus connu 6 rencontres de rang sans encaisser de but en L1 depuis septembre-décembre 2013 (11).



Nantes est – avec Paris – l’une des 2 équipes à avoir aligné un 11 de départ différent lors de chacun de ses matches en Ligue 1 cette saison.