L1 (J29) : Tout savoir sur Monaco - PSG

C'est très compliqué pour l'AS Monaco en Ligue 1, puisque le club du Rocher a perdu deux de ses trois derniers matches. Le remplacement de Niko Kovac par Philippe Clement est toujours une énigme et les coéquipiers de Wissam Ben Yedder commencent à laisser s'échapper les prétendants à l'Europe. De son côté, Paris continue de digérer son élimination contre le Real Madrid, et un match à l'extérieur ne lui fera peut-être pas de mal dans ce contexte hostile.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est l’équipe qui a gagné le plus de matches contre Paris en Ligue 1 (43 succès en 91 confrontations), restant sur 2 succès lors de ses 3 dernières rencontres face au PSG (1 défaite).



Paris (65) compte 15 points d’avance sur son premier poursuivant (Marseille, 50) après 28 matches de Ligue 1, le 3e plus grand écart entre les 2 premiers du classement à ce stade sous l’ère de la victoire à 3 points derrière… lui-même en 2015/16 (23) et 2018/19 (20).



Paris n’a remporté que 3 de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), s’inclinant lors des 2 plus récents, une 1re sur un même exercice depuis avril 2019 (3).



Kevin Volland (Monaco) n’a été impliqué dans aucun but lors de ses 8 derniers matches en Ligue 1, mais il n’a jamais enchaîné 9 rencontres de championnat sans être décisif. Il est l’attaquant qui a le plus joué sans marquer de but ni délivrer de passe décisive en Ligue 1 en 2022 (549 minutes).



Kylian Mbappé a inscrit 9 buts en 8 matches contre Monaco en Ligue 1, seul Dijon (11) lui réussit davantage. Il est l’auteur des 5 derniers buts de Paris face à l’ASM dans l’élite.