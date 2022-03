L1 (J29) : Tout savoir sur Bordeaux - Montpellier

L'opération maintien est toujours aussi difficile pour Bordeaux, qui a perdu ses deux derniers matches de championnat et qui pointe à la dernière place. La place de barragiste est à quatre longueurs et les Girondins n'ont plus de temps à perdre. Montpellier patine toujours de son côté, avec trois rencontres de rang sans victoire. La lutte pour l'Europe semble terminée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a remporté aucune de ses 6 dernières confrontations avec Montpellier en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites) et reste sur 10 rencontres consécutives sans clean sheet contre cet adversaire dans l’élite (21 buts encaissés au total).



Seul Angers (4) a pris moins de points que Bordeaux (5) et Montpellier (7) en Ligue 1 en 2022. Le MHSC a perdu 6 de ses 9 matches dans l’élite cette année (2 victoires, 1 nul), autant que lors des 19 disputés en 2021 cette saison (9 succès, 4 nuls).



Bordeaux a encaissé 68 buts après 28 matches de Ligue 1 cette saison, 2e total le plus élevé dans le Top 5 européen (derrière Fürth avec 70) et plus haut total pour une équipe à ce stade de la compétition depuis Avignon en 1975/76 (68 buts concédés, 20e et dernier au final).



Montpellier (45.4% - 404/889) et Bordeaux (46.5% - 403/867) sont les 2 équipes qui affichent le plus faible pourcentage de duels gagnés en Ligue 1 en 2022.



Hwang Ui-jo a inscrit un but lors de chacun de ses 2 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1 (le 21 mars et le 22 septembre 2021). Il est l’auteur de 3 des 5 derniers buts de Bordeaux à domicile dans l’élite.