L1 (J29) : Tout savoir sur Angers - Brest

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Angers, qui n'en finit plus de perdre en Ligue 1 et qui manque cruellement de réussite actuellement. Le SCO n'a plus que trois points d'avance sur la place de barragiste avant cette journée. De son côté, Brest a perdu deux de ses trois derniers matches. La formation de Michel Der Zakarian est juste au-dessus de celle de Gérald Baticle au classement, avec six longueurs d'avance.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches contre Brest en Ligue 1 (2 victoires puis 2 nuls), son dernier revers face aux Finistériens remontant au 19 octobre 2019 à Raymond-Kopa (0-1).



Angers a perdu chacun de ses 7 derniers matches en Ligue 1, plus longue disette de son histoire dans l’élite et pire série en cours dans les 5 grands championnats.



Brest a remporté 4 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), autant que lors des 34 précédents (9 nuls, 21 défaites).



Brest (7) et Angers (10) sont les 2 équipes qui dénombrent le moins de buteurs différents en Ligue 1 cette saison.



Aucune équipe n’a encaissé plus de buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison qu’Angers (8) et Brest (7).