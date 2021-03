L1 (J29) : Rennes renoue avec la victoire

En difficulté en Ligue 1, le Stade Rennais avait l'occasion de stopper sa spirale négative en prenant les trois points tandis que Strasbourg pouvait se rapprocher encore un peu plus du maintien. Plus efficace dans la finition, Rennes s'est imposé 1 à 0. Les Bretons s'en sont remis à une réalisation de Benjamin Bourigeaud (25eme) pour renouer avec la victoire. Au classement, le SDR passe à la 8eme position, tandis que le Racing chute à la 15eme place.

Le réalisme breton

Agressif d'entrée de jeu, Rennes a voulu mettre fin à sa spirale négative en imposant un gros pressing aux Strasbourgeois. Compact en bloc, le Racing semblait tenir le coup et s’est même offert la première grosse occasion de la rencontre via une tête puissante de Majeed Waris (22eme) repoussée par Alfred Gomis. Il aura fallu une erreur défensive d'Anthony Caci pour que les Alsaciens flanchent. Suite à une talonnade manquée côté droit, Caci donne l’opportunité à Martin Terrier de partir en contre et servir dans la surface de réparation Benjamin Bourigeaud. Le numéro 14 breton ne tremble pas pour ajuster d’un plat du pied droit le portier du Racing (25eme). L’efficacité est alors à son paroxysme pour Rennes qui marque sur sa première occasion cadrée. Strasbourg ne se décourage pas mais manque de fluidité offensivement pour recoller au score avant la pause.

Des Alsaciens pas inspirés

Strasbourg tente de se révolter dans le second acte mais se montre toujours aussi brouillon offensivement avec des frappes non fructueuses. Solides en bloc, les Bretons se contentent de bien défendre et placer quelques contres via la vitesse de leurs ailiers mais sans succès. Strasbourg s’accroche défensivement et pousse en fin de rencontre en mettant plus de vitesse dans les enchaînements. Des efforts qui ne paieront pas, faute de justesse technique dans la zone de vérité. Une statistique l'atteste : 0 tir cadré en seconde période pour le Racing. On en restera là au Roazhon Park. Les Bretons renouent avec le goût de la victoire et mettent fin à huit rencontres sans succès en Ligue 1. A l'inverse c'est un coup d'arrêt pour Strasbourg après quatre rencontres sans défaite.



Vincent MARCHETTI