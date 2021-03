L1 (J29) : Nice ramène un point de son déplacement à Lorient

Lorient et Nice ne perdent plus. A l’issue d’une rencontre globalement équilibrée, les deux équipes ont partagé les points (1-1) ce dimanche, enchaînant ainsi avec un troisième match consécutif sans défaite. Une partie qui a mis du temps à décoller et qui s’est emballée autour de l’heure de jeu sur des réalisations de Myziane Maolida (59eme) et de Yoane Wissa (66eme). Au classement, ce résultat de parité n’arrange personne puisque les Aiglons restent scotchés à la 12eme place (36 points) tandis que les Merlus pointent à la 17eme position (28 points).

Lorient part fort, mais...

Les Bretons ont pris le match par le bon bout et se sont procurés plusieurs occasions nettes dans le premier quart d’heure. Armand Laurienté (3eme) et Terem Moffi (15eme, 17eme) ont fait passer des frissons dans le dos de Walter Benitez, très vigilant sur sa ligne et tranchant dans ses sorties. Sans Youcef Atal et Hicham Boudaoui pour apporter de la percussion, les Aiglons ont un peu trop abusé des longs ballons vers les attaquants, très peu en vue, à l’image de Kasper Dolberg, perdu sur la pelouse. Après une première demi-heure dominée par Lorient, la partie s'est équilibrée, tombant dans un faux-rythme. Les deux équipes se sont observées sans réussir à se rapprocher de nouveau des deux surfaces. Une période d’observation à laquelle a mis fin fin Vincent Le Goff, qui a une nouvelle fois chauffé les gants de Walter Benitez (35eme), alors que Pierre Lees-Melou a sonné la révolte pour les visiteurs en obligeant Matthieu Dreyer à sortir une parade importante sur son tir de 25 mètres (41eme).

Le numéro exceptionnel de Laurienté

Un léger sursaut d’orgueil du Gym qui a été payant après la pause. Revenus sur la pelouse avec de bien meilleures intentions qu’en début de première période, les Niçois ont fait la différence grâce à Myziane Maolida, qui sur une percée depuis la droite, a profité de deux contres favorables à l’entrée de la surface pour ajuster Matthieu Dreyer d’une frappe de l’extérieur du pied (0-1, 59eme). Une joie de très courte durée pour l’OGCN. Car en face, Armand Laurienté a réalisé un numéro exceptionnel en remontant 70 mètres pour servir sur un plateau Yoane Wissa, buteur d’un plat du pied sur son premier ballon (1-1, 66eme). Dix minutes intenses puis plus grand-chose en fin de match. En dehors de quelques percées du virevoltant Armand Laurienté pour le promu, les deux formations sont restées sur leurs positions pour éviter la mauvaise surprise. Un score de parité logique.