L1 (J29) : Metz tient tête à Lens

Un duel pour l’Europe. Voici le signe sous lequel était placé ce duel entre le RC Lens, sixième, et le FC Metz, septième, ce dimanche au Stade Bollart-Delelis. D’emblée, Lens a pris les commandes de la rencontre. Dès la 11eme minute, Jonathan Clauss, déjà buteur contre Angers il y a deux semaines, a puni les Messins sur coup franc avec un brin de réussite. Légèrement excentré sur la droite à l’entrée de la surface, il a vu le mur dévier son ballon et tromper Marc-Aurèle Caillard, remplaçant d’Alexandre Oukidja suspendu quatre matchs. Trop attentiste après son but, le RCL a laissé Metz développer son jeu, ce qui lui a porté préjudice. Les joueurs de Frédéric Antonetti ont obtenu un pénalty peu avant la demi-heure de jeu grâce à une faute de Facundo Medina sur Habib Maïga. Vagner n’en demandait pas tant pour faire trembler les filets pour la cinquième fois de la saison et remettre les siens sur de bons rails. L’attaquant portugais aurait même pu doubler la mise cinq minutes plus tard mais sa frappe du pied droit dans la surface a terminé sa course sur le poteau gauche de Jean-Louis Leca.

Lens a été repris deux fois au score

Metz n’a pas su prendre l’avantage et Lens, lassé de se faire peur depuis l’égalisation, a mis un coup d’accélérateur pour marquer une deuxième fois dix minutes avant la mi-temps. Comme un symbole, le capitaine Yannick Cahuzac, monté aux avant-postes, a repris un centre d’Arnaud Kalimuendo et inscrit son premier but en Ligue 1 depuis le mois de février 2019. L’ancien Toulousain a failli se muer en passeur au retour des vestiaires mais Florian Sotoca, à la réception du ballon, n’a pas trouvé le cadre de la tête. Repris au score une fois, Lens a une nouvelle fois craqué. D’une frappe enroulée du gauche, Thomas Delaine a envoyé un petit bijou dans la lucarne opposée lensoise à l’heure de jeu. Les Nordistes ont eu des occasions pour reprendre l’avantage mais ni Gaël Kakuta (80eme), ni Yannick Cahuzac, passé à deux doigts du doublé en frappant le poteau de la tête sur corner dans le temps additionnel, n’ont su pousser le ballon au fond des filets. Score final : 2-2. Lens boucle un huitième match sans perdre, même si une victoire était espérée. Les Sang et Or restent sixièmes avec une différence de buts moins bonne que celle de l’OM tandis que Metz conserve sa septième place.