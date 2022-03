L1 (J29) : Lorient et Strasbourg se neutralisent

Laurienté répond à Gameiro

Strasbourg perd du terrain

Après deux défaites de suite à domicile face à Montpellier (0-1) puis devant l’Olympique Lyonnais (1-4), Lorient accueillait, ce dimanche, Strasbourg à l’occasion de la 29eme journée de Ligue 1. Face au 5eme de Ligue 1, les Merlus avaient la ferme ambition de retrouver le goût du succès devant ses supporteurs mais également de profiter du nul de Saint-Etienne (1-1), face à Troyes, vendredi et la défaite de Clermont (1-3), samedi. Dans une rencontre relativement fermée entre deux équipes aux ambitions différentes, ni l’une ni l’autre n’a réussi à trouver la faille dans cette partie.Au cours d’un premier acte plutôt équilibré, c’est le Racing qui a allumé la première mèche. En effet, parfaitement lancé dans la profondeur par Ajorque, l’ancien Parisien a échoué face à Dreyer auteur d’une superbe parade (26eme). Quelques minutes après cette première grosse occasion, c’est Armand Laurienté qui a failli ouvrir la marque pour la formation bretonne. Dans la surface du Racing, l’attaquant des Merlus croise trop sa frappe du droit. Le ballon est passé à seulement quelques millimètres du poteau gauche de Sels, totalement battu sur ce coup-là. Ces deux actions auront été les actions les plus franches et importantes de cette partie.Après les succès de Lens, Lille et Monaco, Strasbourg se devait de l’emporter afin de rester accroché au wagon de tête des équipes européennes. Avec ce match nul, les joueurs de Julien Stéphan perdent du terrain sur leurs adversaires directs. Au classement, la formation alsacienne conserve sa cinquième place avec deux points de retard sur Nice, qui joue à Marseille, ce dimanche soir, et quatre points de retard sur Rennes, désormais 2eme du championnat après sa victoire (6-1) face à Metz. De son côté, Lorient possède un point d’avance sur Saint-Etienne (18eme) et cinq unités de mieux que Metz (19eme).