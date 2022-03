L1 (J29) : Angers renoue avec la victoire contre Brest

Le SCO Angers recevait le Stade Brestois 29 avec comme ambition de mettre fin à sa mauvaise série en championnat. Les Angevins restaient sur sept défaites consécutives en Ligue 1 et voyaient l'écart se réduire dangereusement sur les concurrents. Les Brestois se déplaçaient au stade Raymond Kopa avec comme objectif de se rapprocher de la première partie de tableau et surtout du maintien. L'entraîneur d'Angers Gérald Baticle a réalisé des choix forts pour briser cette mauvaise dynamique. Il a décidé de changer de gardien. Son portier titulaire Danijel Petkovic a été remplacé par Anthony Mandrea. Le premier nommé a effectué plusieurs fautes de main qui ont coûté des points à son club. Deux hommes à Angers ont mis à mal la défense de Brest dans cette partie. Il s'agit de Sofiane Boufal et Pierrick Capelle.

Sofiane Boufal a vaincu le signe indien pour Angers

Ce dernier a réussi une percée plein axe dans le camp de Brest puis a chuté dans la surface de réparation des Brestois après un contact avec Lucien Agoumé. Sans hésitation, l'arbitre du match Jérémie Pignard a désigné le point de penalty (37eme). L'attaquant marocain Sofiane Boufal s'est lancé et a pris à contrepied Marco Bizot (1-0, 39eme) pour ouvrir le score. Au retour des vestiaires, l'attaquant Pierrick Capelle a manqué la balle du 2-0 après une tentative dans la surface de réparation de Brest (51eme). Par la suite, les Angevins ont arrêté de jouer pendant près de trente minutes de jeu. Les locaux ont bien résisté durant ce temps faible et ont dominé la fin de match avec des occasions ratées par Sofiane Boufal (86eme) et Mohamed Ali Cho (88eme). Les Brestois, très discrets dans cette rencontre, ont failli ramener un point avec une déviation de leur capitaine Brendan Chardonnet sur un corner (90eme +4). Le gardien remplaçant d'Angers Anthony Mandrea a réussi la parade décisive pour valider le succès de sa formation qui revient à trois points de son adversaire.