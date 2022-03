L1 (J28) : Tout savoir sur Strasbourg - Monaco

Strasbourg perd du terrain ces dernières semaines, après trois nuls de suite en Ligue 1. Mais le Racing occupe toujours une très intéressante cinquième place. Monaco reste de son côté sur une victoire en championnat mais compte trois points de retard sur son adversaire du jour. Un affrontement crucial, donc, dans la course aux places européennes.

Les stats à connaître

Le Racing tentera d'éviter quatre nuls consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis octobre 1999.



Les Monégasques n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matches (2n, 3d), dont une défaite 2-0 contre Braga en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa jeudi.



Les Monégasques ont été plutôt mauvais en déplacement cette saison, où ils n'ont pris que 16 de leurs 41 points.



Ludovic Ajorque a marqué le premier but de Strasbourg lors de six des huit derniers matches de Ligue 1 où il a marqué.



Il y a eu un carton dans les 30 premières minutes dans huit des dix dernières confrontations en Ligue 1 entre les deux équipes;