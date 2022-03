L1 (J28) : Tout savoir sur PSG - Bordeaux

C'est le match d'après pour le PSG, éliminé par le Real Madrid en Ligue des champions mercredi, après une dernière demi-heure cauchemardesque. Paris va devoir trouver la motivation pour bien finir la saison, alors que se présente sur sa pelouse une équipe qui lutte pour sa survie dans l'élite. Bon dernier, Bordeaux ne gagne pas et la 17e place est à trois points. Il y a urgence...

Les stats à connaître

Toujours invaincu au Parc des Princes cette saison en championnat (12v, 1n), le PSG devra se re-concentrer car il est toujours bien parti pour égaler Saint-Étienne en tant qu'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat de France avec un dixième titre de Ligue 1.



Les Parisiens ont marqué au moins deux fois lors de sept de leurs huit dernières confrontations à domicile contre Bordeaux en Ligue 1.



Bordeaux se déplace dans la capitale avec un bilan de quatre victoires seulement en Ligue 1 cette saison (4v, 10n, 13d), le plus faible total du championnat.



Neymar a marqué plus de buts contre Bordeaux que tout autre club de Ligue 1 (sept en six rencontres).



Aucune équipe de Ligue 1 n'a concédé plus de penalty cette saison que Bordeaux (neuf).