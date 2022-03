L1 (J28) : Tout savoir sur Montpellier - Nice

Montpellier a beaucoup de mal ces dernières semaines, et perd trop. Le MHSC reste sur deux revers de rang qui l'ont fait glisser en seconde partie de tableau. Nice, de son côté, reste sur un petit exploit contre le PSG et s'est emparé de la deuxième place du classement. Douze points séparent les deux équipes en championnat.

Les stats à connaître

Les Montpelliérains ont obtenu 23 de leurs 37 points à domicile, mais ils ont perdu leurs deux derniers matches de championnat dans cette enceinte.



Les Niçois ont gagné 13 des 14 matches dans lesquels ils ont marqué en premier, toutes compétitions confondues, cette saison (1n).



Les Aiglons se sont fait couper les ailes en déplacement récemment, ne parvenant pas à marquer lors de leurs deux derniers matches de championnat à l'extérieur (1n, 1d).



Le Niçois Amine Gouiri a inscrit six de ses neuf derniers buts à l'extérieur.



Aucune équipe dans les cinq premiers championnats européens n'a encaissé moins de buts à l'extérieur que Nice cette saison (7, à égalité avec Séville).