L1 (J28) : Tout savoir sur Metz - Lens

C'est toujours très difficile pour le FC Metz, qui ne gagne pas et reste donc englué en bas de tableau, condamné à se battre jusqu'au bout pour son maintien. Lens a de son côté rechuté après trois matches sans défaite et n'a plus vraiment le droit à l'erreur s'il veut reste en course pour l'Europe.

Les stats à connaître

Metz n'a gagné qu'une seule fois depuis le début de l'année, ce qui constitue un record en championnat.



Metz n'a pris que huit de ses 22 points à domicile (36%), ce qui en fait l'équipe la moins performante de Ligue 1 à domicile.



Les Lensois ont perdu plus de matches lors des dix dernières journées de championnat (4v, 1n, 5d) que lors des 17 premières.



Les Sang et Or ont enregistré deux victoires lors de leurs trois derniers matches de championnat à l'extérieur en 2022, soit autant que lors de leurs huit déplacements précédents.



Lens n'a pas réussi à gagner cinq de ses huit matches de championnat à l'extérieur en tant que favori (3v, 1n, 4d).