L1 (J28) : Tout savoir sur Lyon - Rennes

Lyon va bien après avoir enchaîné deux déplacements victorieux à Lorient (4-1) puis Porto (1-0). Mais l'OL a encore du retard dans la course à l'Europe et ce match crucial contre Rennes ressemble à une dernière chance dans la course au podium. Un podium que Rennes, quatrième, vise également. Les Bretons avaient corrigé les Rhodaniens au match aller (4-1).

Les stats à connaître

En 2022, la forme de Lyon à domicile en championnat a été positive (3v, 1n, 1d), trois des quatre matchs gagnés dans les deux sens ayant vu le vainqueur mener à la mi-temps.



La dernière défaite de Lyon à domicile après avoir ouvert le score remonte à mai 2021.



Rennes n'a pas eu la même chance lors de son déplacement européens en milieu de semaine, s'inclinant 2-0 contre Leicester, et le fait d'avoir un jour de repos de moins que Lyon pourrait les pénaliser dans leur quête d'une deuxième place dans le top-3 en trois saisons.



Rennes a obtenu un bilan positif lors de ses sept derniers déplacements à Lyon (5v, 2d).



Moussa Dembélé a marqué un penalty dans les 15 premières minutes lors de deux des trois dernières victoires de Lyon à domicile.