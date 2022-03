L1 (J28) : Tout savoir sur Lille - Saint-Etienne

Lille va très bien ces dernières semaines, avec quatre matches de rang sans défaite dont trois victoires qui lui ont permis de se replacer dans la course à l'Europe. Avant de recevoir Chelsea en Ligue des champions, le club nordiste devra donc batailler face à des Verts revigorés après avoir retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier. Le club du Forez compte un point d'avance sur la zone de relégation.

Les stats à connaître

Lille n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 12 dernières sorties en Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy.



Le LOSC présente un bilan à domicile en Ligue 1 très positif contre Saint-Étienne (12v, 6n).



Saint-Etienne a déjà obtenu deux fois plus de victoires sous la direction de Pascal Dupraz (4v, 1n, 4d) qu'au cours des 18 matchs précédents (2v, 6n, 10d).



Quatre des cinq buts de Denis Bouanga cette saison ont été le premier de l'équipe.



Lille n'a pas encaissé plus d'un but dans un match lors des 14 dernières confrontations à domicile en championnat.