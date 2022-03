L1 (J28) : Tout savoir sur Angers - Reims

Les choses ne s'arrangent pas pour Angers, qui continuer de s'effondrer semaine après semaine en enchaînant les défaites de manière inquiétante. Le SCO n'a plus que cinq points d'avance sur la zone de relégation et reçoit des Rémois 13es, juste au-dessus d'eux, à trois longueurs. Objectif : relancer, enfin, la machine.

Les stats à connaître

Angers en est à six défaites de rang, la plus longue série de l'histoire du club dans une seule saison de première division.



Après avoir pris 55% de ses points à domicile, Angers pourrait apprécier un retour au Stade Raymond Kopa, même s'il a perdu cinq de ses six dernières sorties en championnat dans cette enceinte (1v).



Reims en est à onze matches nuls cette saison, soit le plus grand nombre parmi l'élite française.



Sofiane Boufal s'est avéré essentiel au SCO cette saison en contribuant à neuf buts en championnat (B5, P4).



Angers ne concède que 3,93 corners en moyenne par match en Ligue 1 cette saison, soit l'une des moyennes les plus basses de la compétition.