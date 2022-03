L1 (J28) : Strasbourg s’invite sur le podium

Strasbourg recevait Monaco avec comme ambition de rester proche du podium. Les hommes de Julien Stephan restaient sur trois nuls consécutifs en championnat et stagnaient entre la cinquième et la dixième place. Le club de la Principauté souhaitait se rapprocher du top 5 en cherchant les trois points en Alsace. La première période était très fermée dans le jeu. Un fait de jeu a scellé l'issue de ce match avec une grosse erreur d'arbitrage.

La maîtrise strasbourgeoise

Le milieu de Strasbourg Ibrahima Sissoko a accéléré côté droit dans le camp de Monaco et a centré. Le défenseur de Monaco Ismail Jakobs a contré ce ballon. Ce dernier était sorti de l'air de jeu. L' arbitre assistant n'a pas vu. Frédéric Guilbert a botté le corner. La sphère est prolongée au premier poteau par Ludovic Ajorque et Kevin Gameiro au deuxième poteau. Le défenseur ghanéen Alexandre Djiku a hérité du cuir et a tenté un ciseau qui a trompé son homonyme en allemand Alexander Nubel le portier de Monaco (1-0, 24eme). Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois ont poussé pour se mettre à l'abri par le biais dans un premier temps de Sanjin Prcic. Bien servi par Jean-Ricner Bellegarde, le milieu bosnien a repris du plat du pied le ballon dans la surface de réparation de Monaco. Le gardien visiteur a sorti en deux temps cette tentative (1-0, 57eme).



Après la demi-heure de jeu, l'attaquant français Ludovic Ajorque a piqué le ballon de la tête au premier poteau. Sa déviation s'est terminée sur la barre transversale du but du portier visiteur (2-0,63eme). Les Monégasques ont tenté de décrocher un nul dans cette partie compliquée dans le jeu pour eux. Ils ont joué jeudi soir en Europa League avec un revers au Portugal à Braga (2-0) en huitièmes de finale aller. Les occasions de Myron Boadu (1-0, 74eme) et celle de Aleksandr Golovin (1-0, 86eme) n'ont pas abouti à une réalisation pour les joueurs du Rocher. Ce revers éloigne le club de la Principauté du podium qui est son objectif initial. Leur adversaire qui visait le maintien occupe provisoirement la fameuse troisième place.