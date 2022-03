L1 (J28) : Reims enfonce Angers

La niche de Petkovic avait un trou !

Un deuxième acte riche en suspense

Englué dans la pire série de son histoire en Ligue 1 (6 défaites consécutives), le SCO était en plein doute au moment de recevoir son prédécesseur au classement. Le Stade de Reims, qui restait sur deux nuls et une victoire de prestige à Monaco arrivait avec le plein de confiance.Logiquement, ce sont les visiteurs qui ont mis le pied sur le ballon, affichant près de 70 % de possession au quart d’heure de jeu. Cinq minutes auparavant, Danijel Petkovic avait refusé l’ouverture du score à Marshall Munetsi, au prix d’une belle manchette sur la droite pour repousser la tête du Zimbabwéen consécutive à amour de centre d’Alexis Flips ! Le portier monténégrin a eu de la réussite à la 20eme, quand Wout Faes a raté sa volée à bout portant, alors qu’Arber Zeneli avait éliminé tous les défenseurs angevins sur un corner joué à deux.En revanche, à la 24eme, sa chance l’a abandonné. Sur une ouverture de Ghislain Konan, Zeneli a remisé en une touche devant le but pour Flips. La frappe timide du jeune milieu offensif a roulé dans la niche de Petkovic... qui avait un trou dans le fond ! Le ballon a fini sa course derrière la ligne. Mais le destin était capricieux, et si la médiocrité angevine augurait une victoire facile des Rémois, un nouveau coup du sort a fait pencher la balance dix minutes plus tard. Anastasios Donis, sorti du placard à cause du manque de solutions offensives, a taclé par derrière Vincent Manceau au niveau de la ligne médiane. Aucune intention de faire mal, mais faute professionnelle de l’attaquant grec, qui a emporté la cheville de son adversaire et laissé ses partenaires à dix. Le deuxième rouge reçu sous le maillot rémois, pour celui qui est arrivé en 2019 dans la Marne et n’y a toujours pas inscrit le moindre but. Les mouches allaient-elles changer d’âne ? Pas encore, puisqu’à la 40eme, Konan a accéléré en sortie d’un une-deux avec Azor Matusiwa, dépassant Manceau pour frapper en angle fermé. Sur l'équerre !Les Angevins ont enfin mis la seconde au retour du vestiaire. Sofiane Boufal a enchaîné les provocations sur l’aile gauche, les dix Rémois se sont progressivement repliés dans leurs trente mètres, et Gérald Baticle a lancé Stéphane Bahoken. Peu après son entrée, l’attaquant camerounais a failli égaliser sur un second but gag. Yunis Abdelhamid a dégagé dans le visage de Bradley Locko, le ballon est arrivé dans les pieds de Bahoken qui ne s'y attendait pas et a enchaîné sans y croire dans les gants de Rajkovic !Quelques minutes plus tard, I.Traoré a croisé une tête puissante sur un corner venu de la gauche. Sur la trajectoire, Romain Thomas a cru malin de donner un second coup de casque, déviant le ballon juste au-dessus de la transversale !A la 72eme, Mitchell van Bergen aurait pu épargner à ses partenaires une fin de match difficile. L'attaquant néerlandais a profité des politesses échangées par I.Traoré et Thomas sur une longue ouverture pour se retrouver face à Petkovic. En gagnant son duel, le portier monténégrin a permis à ses coéquipiers d’y croire encore. 8 minutes plus tard, Angelo Fulgini s’est emmené le ballon sur la droite de la surface, avant de chercher à lober Rajkovic. Magnifique, l’inspiration a échouée sur le haut de la transversale.Le SCO touchait encore du bois à la 85eme, d’abord sur une frappe rectiligne déclenchée par Batista Mendy aux 20 mètres, puis sur la reprise de la tête de Bahoken qui avait suivi. Vraiment pas vernis, les hommes de Baticle savaient qu’ils avaient perdu à la 90eme, quand Manceau a pris son deuxième jaune, pour arrêter Bradley Locko, qui lui avait faussé compagnie et filait défier Petkovic. Un septième revers de rang pour Angers, pourtant en supériorité numérique pendant une heure. Frustrant pour les locaux. Les visiteurs, eux, pouvaient exulter d’avoir si bien défendu ensemble.