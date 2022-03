L1 (J28) : Pas de vainqueur entre Montpellier et Nice

Les déplacements se suivent et se ressemblent en ce moment pour l’OGC Nice. Après avoir accroché le match nul (0-0) à Strasbourg en étant réduits à dix suite à l’expulsion de Dante, les hommes de Christophe Galtier ont de nouveau connu ce scénario à Montpellier ce samedi. Cette fois, le défenseur brésilien a écopé d’un rouge direct pour avoir accroché par le bras Wahi dans la surface (34ème). Un fait de jeu que Savanier n’a pas su faire fructifier pour son équipe. Le milieu du MHSC a en effet manqué sa panenka que Benitez n’a eu aucun mal à saisir. En mettant du rythme et de l’intensité, les protégés d’Olivier Dall’Oglio avaient eu plusieurs opportunités auparavant avec deux frappes de Wahi (5ème et 9ème), et un sauvetage de Benitez devant Estève dans ses six mètres (24ème). Juste avant la pause, c’est Mollet qui avait bien failli ouvrir le score d’une tête passée de peu à côté alors que le gardien niçois était battu (45ème).

📊 Les stats de #MHSCOGCN



Le @MontpellierHSC a dominé mais n'a pas réussi à faire plier un solide @ogcnice 🧱 pic.twitter.com/rWSl6e282r — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 12, 2022

Les regrets sont pour Montpellier

En supériorité numérique, Montpellier a eu la maitrise du jeu mais n’a pas été capable de faire la différence offensivement. Il s’en est pourtant fallu de peu, à l’image de cette reprise de Germain échouant sur le poteau (54ème), ou d’un cafouillage en fin de match avec un ballon qui a touché le montant avant un sauvetage de Todibo sur sa ligne (84ème). Malgré ses difficultés du jour, Nice a eu également des opportunités de marquer dans cette rencontre jouée sous une pluie ininterrompue. Conspué tout au long de la partie par son ancien public, Delort a vu son tir échouer sur le poteau après un joli service de Bouddaoui (4ème). Lemina n’a également pas été loin d’ouvrir le score sur une tête au retour des vestiaires (47ème), tandis que Dolberg a expédié un tir puissant tout proche du cadre suite à un contre (77ème). Avec ce résultat, Nice donne l’opportunité à Marseille de revenir à sa hauteur à la seconde place en cas de succès à Brest dimanche. Montpellier reste de son côté englué dans le ventre-mou du classement.