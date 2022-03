L1 (J28) : Le bon coup de Lorient à Clermont

Domination stérile de Clermont

Koné, le Supersub

🔎 Les statistiques de la précieuse victoire du @FCLorient dans la course au maintien !#CF63FCL pic.twitter.com/3O1aNqc8pR — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 13, 2022

Dans un match de faible niveau, Lorient a su faire la différence en fin de match grâce à des buts de Koné et de Pétrot (0-2). Une victoire qui permet aux Merlus de recoller à leurs hôtes du jour au classement tout en laissant le FC Metz(19eme) à 4 points.Match de bas de tableau entre Clermont et Lorient avec des Bretons qui pouvaient recoller à leurs hôtes du jour en cas de victoire. Pour les Auvergnats, au contraire, ce match pouvait leur permettre de se donner un peu d’air par rapport à la zone rouge. Un match important donc dans la course au maintien. Dès le coup d’envoi, ce sont les Auvergnats qui ont pris la possession du ballon face à un bloc breton bien calé dans son camp, espérant agir en contres. Une possession stérile, faute d’imagination dans les trente derniers mètres. Aucune occasion pour espérer voir un but avec deux équipes incapables de cadrer une frappe. Seul Lucas Da Cunha parvient à faire vibrer le public sur une frappe croisée qui s’écrase sur le poteau (37eme). Première période assez triste au niveau du spectacle avec des Clermontois dominateurs mais peu dangereux.Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas vraiment avec des Merlus bien en place en bloc dans leur camp et des Auvergnats en possession du ballon sans trop savoir quoi en faire. Le pressing lorientais s’est intensifié au fur et à mesure du match, gênant les joueurs de Pascal Gastien. Le coach clermontois tentait alors un coup de poker en réalisant trois changements d’un coup avec notamment l’entrée en jeu du buteur maison, Mohamed Bayo (68eme). Une tentative qui a échoué car ce sont les Lorientais qui ont profité rapidement de cette réorganisation tactique. Sur une passe mal ajustée de Johan Gastien, Ibrahima Koné gagnait son duel face à Cédric Hountondji pour venir battre Ouparine Djoco (0-1, 71eme). Le Lorientais confirmait son statut de Supersub en inscrivant son troisième but de la saison sur son troisième ballon touché alors que les deux premiers l’avaient été sur son premier ballon.Une ouverture du score qui a galvanisé les Merlus et assommé les Clermontois. Incapable de réagir, Clermont encaissait un second but sur un coup du sort. Thomas Monconduit frappait un coup-franc dévié de la tête par Johan Gastien sur l’épaule de Léo Pétrot qui arrivait lancé et trompait Ouparine Djoco (74eme, 0-2). Le défenseur lorientais qui célébrait comme il se doit son premier but en Ligue 1. Le match se terminait sur ce score en faveur des Bretons (0-2) qui arrachaient une précieuse victoire dans la course au maintien, en enchainant un troisième déplacement sans prendre de but. L’occasion pour eux de sortir de la zone rouge et d’envisager avec confiance la réception de Strasbourg. Pour Clermont, en revanche, cette défaite est véritablement une mauvaise opération, rappelant qu’il va falloir lutter jusqu’au bout pour se maintenir.