L1 (J27) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Metz

Après une très belle série, l'AS Saint-Etienne a rechuté face au PSG samedi dernier, malgré son ouverture du score. Les Verts (19es) comptent 22 points, soit autant que les trois autres équipes occupant les quatre dernières places. Metz (18e), qui reste sur deux matches nuls mais ne gagne plus, fait partie de celles-ci. Voici donc l'un des matches les plus importants de cette journée. Et absolument crucial dans la course au maintien.

Les stats à connaître

Les 1,25 points collectés en moyenne lors des huit matchs dirigés par Pascal Dupraz avec les Verts sont une amélioration drastique par rapport à la moyenne de 0,67 points de Saint-Étienne lors des 18 premières journées.



La défaite 3-1 de Saint-Étienne sur la pelouse du PSG le week-end dernier a mis fin à la plus longue série d'invincibilité du club depuis trois mois (3v, 1n).



Metz a enregistré trois matchs nuls et vierges lors de ses quatre dernières sorties en Ligue 1 (1d), ce qui a contribué à un record de dix matchs nuls cette saison (4v, 10n, 12d).



Metz n'a perdu qu'un seul de ses sept derniers déplacements en championnat (2v, 4d).



Denis Bouanga, en pleine forme, a été directement impliqué dans les trois derniers buts de Saint-Étienne en championnat (B1, P2).