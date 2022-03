L1 (J27) : Tout savoir sur Rennes - Angers

Rennes est reparti sur une très bonne dynamique avec deux victoires sur ses deux derniers matches et une quatrième place au classement avant cette journée, à trois points du podium. De son côté, Angers va très mal et enchaîne les défaites semaine après semaine, à un tel point que la lutte pour le maintien pourrait rapidement devenir un sujet. 14 points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Aucun des 14 derniers matchs de championnat de Rennes ne s'est soldé par un match nul (8v, 6d).



Une seule des 18 équipes qui se sont déplacées à Rennes cette saison a réussi à conserver un clean sheet.



Angers a perdu cinq matches consécutifs en championnat, et ce malgré le fait que le SCO ait pris l'avantage lors de deux d'entre eux.



Angers n'a pas réussi à gagner plus de la moitié de ses matches de championnat après avoir ouvert le score (5v, 2n, 4d).



Rennes a mené à la mi-temps et à la fin du match lors de cinq de ses sept derniers matches de championnat à domicile.