L1 (J27) : Tout savoir sur Nantes - Montpellier

Invaincu depuis trois matches en championnat et qualifié pour la finale de la Coupe de France mercredi soir, le FC Nantes marche sur l'eau ces dernières semaines. A quatre points du top 4, les Canaris peuvent même rêver d'un retour en Europe, et affrontent pour cela une équipe qui a perdu du terrain dans cette optique : Montpellier. Le MHSC, qui a perdu trois de ses quatre derniers matches, doit vite rebondir.

Les stats à connaître

Nantes est déjà à un point de son total de points de la saison dernière, lorsque les Canaris avaient survécu aux barrages de relégation de la Ligue 1.



Les Canaris ont fait du Stade de la Beaujoire une forteresse depuis début décembre (8v, 1n - toutes compétitions confondues) et ont notamment battu le Paris Saint-Germain, leader du championnat, lors de leur dernier match de championnat ici (v 3-1).



Montpellier n'a pas fait de match nul en championnat depuis début octobre (9v, 8d).



Les Héraultais affichent une moyenne d'exactement deux buts par match lors de leurs cinq derniers déplacements en championnat (3v, 2d).



Le Nantais Ludovic Blas a inscrit ses cinq derniers buts, toutes compétitions, à domicile, dont trois dans les 25 premières minutes;