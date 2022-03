L1 (J27) : Tout savoir sur Marseille - Monaco

Marseille s'est fait surprendre en fin de rencontre face à Troyes le week-end dernier et compte bien reprendre sa marche en avant pour sécuriser sa deuxième place. Monaco a de son côté complètement perdu pied face à Reims et occupe une décevante 10e place avant la journée de dimanche, en plus d'une élimination en demi-finale de la Coupe de France. Neuf points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Marseille n'a perdu qu'une seule des sept dernières confrontations en Ligue 1 contre Monaco (4v, 2n).



Les Monégasques n'ont pas gagné lors de leurs quatre derniers déplacements en Ligue 1 (2n, 2d) et n'ont pas réussi à marquer lors de 50 % de leurs matchs à l'extérieur.



Monaco est l'une des deux seules équipes de Ligue 1 à n'avoir pas encore marqué dans les 15 premières minutes en déplacement.



Wissam Ben Yedder n'a pas connu la victoire lors des six matchs de Ligue 1 contre Marseille au cours desquels il a marqué (3n, 3d).



Marseille est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir marqué dans les 15 premières minutes à domicile.