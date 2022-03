L1 (J27) : Tout savoir sur Lens - Brest

Lens va bien mieux puisqu'il reste sur trois matches de rang sans défaite en Ligue 1. Les Sang et Or ont remporté deux de leurs trois derniers matches et restent dans la course aux places européennes. Pour Brest, qui n'a pas gagné depuis deux rencontres, c'est plus compliqué. Mais la formation de Michel Der Zakarian a un bon matelas d'avance sur la zone de relégation.

Les stats à connaître

Lens a marqué quatre buts dans la première demi-heure lors de ses trois derniers matchs, contribuant ainsi à un record de 15 buts au cours de cette période en Ligue 1 cette saison.



Les Lensois ont remporté chacun des quatre matchs de championnat à domicile dans lesquels ils ont mené à la mi-temps.



Brest n'a gagné que deux de ses neuf sorties en Ligue 1 depuis sa superbe série de victoires (2n, 5d).



Les Brestois possèdent le record de points récupérés (11) après avoir encaissé l'ouverture du score à l'extérieur en 2021/22.



Il y a eu cinq cartons rouges lors des deux dernières confrontations entre ces deux clubs en Ligue 1.