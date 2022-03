L1 (J27) : Strasbourg contrarié à Reims

Après avoir perdu à Nantes et concédé le nul à domicile face à Brest, les Rémois avaient renoué avec le succès à Monaco grâce à dix dernières minutes miraculeuses. Bien engagés dans leur opération maintien, les joueurs d’Oscar Garcia recevaient des Strasbourgeois transfigurés, provisoirement qualifiés pour la Ligue Europa Conférence. Les protégés de Julien Stéphan restaient sur quatre rencontres sans défaites (2 victoires et 2 nuls). Cette affiche mettait donc aux prises deux formations en pleine confiance.

Une première période soporifique

Et pourtant, les deux équipes se repliaient en deux blocs compacts. Manifestement frileuses, les consignes des deux coaches visaient d’abord à ne pas encaisser de but. A la pause, les locaux n’avaient pas proposé la moindre frappe. En pointe, Fraser Hornby pouvait profiter des nombreux blessés pour montrer qu’il valait mieux que ses statistiques (vierges depuis trois saisons en championnat !). Las, le grand Ecossais a traîné sa peine face à l’excellente charnière à trois alsacienne.



Imperméables derrière, les visiteurs se sont procurés quelques petites situations durant le premier acte. De l’angle gauche de la surface, Jean-Ricner Bellegarde et Habib Diallo ont tour à tour visé la lucarne opposée, sans réussite. Sanjin Prcic a été le seul à tester Pedrag Rajkovic, sur une frappe au sol de vingt mètres, après un bel échange entre Bellegarde et Anthony Caci. On jouait alors la 32eme minute, et le portier serbe a bloqué la balle devant le soupirail gauche.

Bellegarde, l’homme du match

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases que la première : possession stérile des Rémois, tentatives tièdes des Strasbourgeois, à l’image de Ludovic Ajorque, qui, en angle fermé à la 53eme, a décoché un missile du gauche trop croisé. Seul un exploit, ou une erreur, pouvaient sauver la rencontre du score nul et vierge. Un exploit intervenu à la 69eme, après un centre rentrant de Prcic renvoyé de la tête par Wout Faes. Dans l’axe, sur l’arc de cercle, Jean-Ricner Bellegarde a osé la frappe en première intention avec spontanéité. L’équilibre était excellent, sa demi-volée a pris de la vitesse tout en restant basse, et terminé sa course dans le soupirail droit !



Au vu de l’impuissance offensive de ses hôtes, Julien Stéphan pensait déjà au champagne qu’il allait sabler grâce à son milieu franco-haïtien. Mais Bellegarde n’a pas fait bonne garde à la 84eme, quand Zeneli a frappé un coup franc excentré côté droit. Trop courts de la tête, les grands Strasbourgeois ont été lobés par le ballon, retombé au second poteau. Oublié par l’auteur de l’ouverture du score, qui a lâché son marquage au plus mauvais moment, Jens-Lys Michel Cajuste a eu tout le loisir d’égaliser de près de l’intérieur.



Un point bien payé pour les locaux, en panne d’inspiration et de solutions devant. Les visiteurs, qui n’ont pas fait un grand match et laissé échapper les trois points, étirent tout de même leur série d’invincibilité à cinq rencontres.