L1 (J27) : Rennes se rapproche du podium

Grâce à des buts de Bourigeaud et Laborde, Rennes s’est imposé sans forcer face à Angers (2-0). Les Bretons étaient bien plus forts et sereins et cela s’est vu sur le terrain, où les Angevins n’ont jamais trouvé de solutions. Les Bretons mettent la pression sur l’OM alors qu’Angers regarde définitivement vers le bas.

Bourigeaud, évidemment

Avec cinq défaites consécutives au tableau, Angers venait à Rennes en perte totale de confiance. Pas évident donc d’espérer un résultat face à des Rennais quasi intraitables à domicile, avec une force de feu offensive qui fait mal à toutes les défenses de Ligue 1. Dès l’entame de match, les Bretons ont pris les choses en main en gagnant la plupart des duels au milieu du terrain, et en cherchant à aller vite vers l’avant autour d’un Benjamin Bourigeaud omniprésent ; les Angevins, eux, attendaient dans leur camp et perdaient très rapidement le ballon.



Dès la 8ème minute, Gaëtan Laborde se créait une occasion mais sa frappe en pivot manquait le cadre. Les Rennais continuaient alors à presser haut mais se montraient trop brouillons dans la zone de vérité. Ils obtenaient de nombreux corners mais à chaque fois, il ne manquait pas grand-chose pour que cela fasse but. Un but qui arrivait à la demi-heure de jeu par l’inévitable Benjamin Bourigeaud, qui scorait d’une reprise de volée dont le rebond lobait le gardien angevin (1-0, 33eme). Un avantage logique pour les Bretons, à un fil de corser l’addition sur une tête puissante de Gaëtan Laborde parfaitement claquée par Danijel Petkovic.

Doku, entrée décisive

Angers décidait de se positionner plus haut et de prendre quelques risques en seconde période. Une option qui a bien failli être payante d’entrée de jeu sur un bon centre de Souleyman Doumbia que Sofiane Boufal était tout proche de convertir en but (49eme). Pas de quoi s’inquiéter pour autant pour Rennes qui maitrisait le jeu en faisant tourner, quitte à s’endormir un peu et à oublier d’attaquer. La menace angevine était toutefois trop faible pour que le tableau d’affichage puisse évoluer.



Bruno Génésio décidait alors de faire des changements pour dynamiser son équipe et l’entrée de Jérémy Doku (68eme) a de suite changé la physionomie du match. Le Belge, très actif, a fait beaucoup de mal à la défense d’Angers en percutant et provoquant sans arrêt sur son côté gauche. Forcément, c’est de lui qui venait le but du K.O : il percutait sur le côté gauche avant de centrer fort devant le but. Adrien Truffert manquait le ballon mais pas Gaëtan Laborde, seul à 6 mètres face au but et qui pouvait tranquillement doubler la mise (2-0, 85eme). Un second but qui permettait à Rennes d’avoir traversé ce match sans jamais trembler pour prendre trois points importants dans la course à l’Europe, voire au podium.



Les Bretons ont ainsi préparé au mieux leurs deux matchs de la semaine, face à Leicester puis Lyon. Pour Angers, en revanche, les journées se suivent et se ressemblent avec une sixième défaite consécutive. Il a manqué beaucoup de choses aujourd’hui pour espérer mieux pour la bande à Baticle, qui va devoir trouver des solutions pour enrayer cette spirale négative qui pourrait rapprocher le club de la zone rouge. Les deux prochaines réceptions de Reims et de Brest doivent permettre à Angers de se relancer, sous peine d’une possible désillusion.