L1 (J27) : Nantes poursuit sa remontée en dominant Montpellier

Ça n’était pas une semaine comme les autres à Nantes. Quatre jours après avoir validé à la Beaujoire leur ticket pour la finale de la Coupe de France, les Canaris ont disposé de Montpellier (grâce à Randal Kolo Muani et Willem Geubbels), encore une fois à domicile, et s’incrustent dans le Top 6 de Ligue 1 pendant que le MHSC (11eme) s’enfonce.

Montpellier pas dans le coup

Loin du rythme barbare affiché contre Monaco en milieu de semaine, le FCN a démarré cette rencontre tout doucement, comme son hôte du jour, et la première période n’a pas été spécialement emballante, même si Quentin Merlin a fait parler son pied gauche (32eme et 43eme) et Kolo Muani a failli se muer en passeur décisif pour Moses Simon (38eme). Face à un Montpellier pataud (une seule frappe cadrée ce dimanche) à l’image d’une situation gâché par Elye Wahi (41eme), les locaux ont démarré la deuxième tambour battant (centre dangereux de Ludovic Blas puis barre transversale pour Simon à la 47eme, contact litigieux entre Kolo Muani et Estève à la 57eme, frappe de Pedro Chirivella contrée à la 59eme).

Les indispensables Blas et Kolo Muani

La Paillade n’a existé que par des frappes de loin (Téji Savanier 54eme, Florent Mollet 65eme) et a été punie quand, en milieu de deuxième acte, Blas a trouvé son acolyte RKM d’un centre retourné téléguidé pour voir l’attaquant prendre le dessus sur Ambroise Oyongo dans les airs (69eme). A partir de ce moment-là, les visiteurs ont tiré la langue, Moses Simon (72eme) et Samuel Moutoussamy (85me) ont manqué le break mais celui-ci est intervenu quand les deux entrants offensifs d’Antoine Kombouaré se sont mis en action, Osman Bukari s’échappant côté droit avant de servir sur un plateau Willem Geubbels (90eme +3). Il fait grand soleil dans la cité des ducs de Bretagne, et c’est loin d’être un hasard.