L1 (J27) : Brest surprend Lens

Pas toujours très à l’aise loin de ses bases cette saison, Brest semble trouver des ressources supplémentaires dans les chaudes ambiances. Après s’être imposés à Marseille en décembre pour son dernier succès à l’extérieur en date, les Bretons ont réalisé un nouveau coup parfait sur la pelouse de Lens (0-1). En abandonnant la possession du ballon à son adversaire, le SB29 a souvent subi le jeu, tout en oubliant pas de se montrer dangereux en contre. Satriano (22eme) et Uronen (26eme) n’ont pas réussi à terminer les actions brestoises de la meilleure façon, mais ont fait passer un message aux Lensois. Face à une défense regroupée, les hommes de Franck Haise ont souvent dû s’en remettre à des exploits individuels pour inquiéter Bizot. Kakuta d’un tir improbable qui a terminé au pied du poteau (9eme) ou Fofana d’un tir en angle fermé sorti par le gardien brestois (42eme) ont ainsi été les plus dangereux en première période.

Honorat signe une action de classe

Solide en défense, Brest peut également compter sur un gardien de qualité pour assurer ses arrières. Le Néerlandais s’est en effet montré décisif dans ce match, en sortant notamment un coup franc de Clauss (52eme), puis à bout portant devant Sotoca suite à un service délicieux de Kalimuendo (57eme). Dans la foulée, Honorat a puni les Lensois en inscrivant un superbe but. Après avoir éliminé plusieurs adversaires, le piston droit du jour est resté lucide pour parfaitement piquer son ballon devant Leca (58eme). Face à une défense encore plus regroupée, Lens n’est pas parvenu à enflammer cette fin de rencontre. Même si un penalty aurait pu être accordé aux Nordistes suite à un contact entre Bizot et Ganago dans la surface (80eme). Avec cette défaite, Lens laisse filer une belle occasion de se rapprocher du podium, tandis que Brest, avec 35 points à son compteur, se rapproche un peu plus de son objectif du maintien.