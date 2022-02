L1 (J26) : Tout savoir sur Strasbourg - Nice

Bousculé par Saint-Etienne le week-end dernier (2-2), Strasbourg a toutefois enregistré un troisième match de rang sans défaite pour rester dans le top 4, à seulement quatre points de la deuxième place. Troisième juste devant le Racing, Nice reste sur un succès et compte trois longueurs d'avance sur son adversaire. Un match important dans la course à l'Europe;

Les stats à connaître

Le Racing espère faire une bonne entame de match, puisqu'il a remporté les dix matches de Ligue 1 où il a ouvert le score.



Après avoir remporté ses deux dernières confrontations avec Nice en Ligue 1, l'histoire attend potentiellement Strasbourg, qui n'a jamais gagné trois fois de suite contre cet adversaire.



Les Niçois doivent chercheront à éviter de perdre deux fois de suite à l'extérieur en championnat la première fois de la saison.



L'équipe de Christophe Galtier possède toujours la meilleure défense de Ligue & à l'extérieur, avec seulement 0,58 but encaissé en moyenne par déplacements.



Aucun des huit derniers face-à-face en Ligue 1 entre les deux équipes n'a produit de score de 0-0 à la mi-temps.