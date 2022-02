L1 (J26) : Tout savoir sur Montpellier - Rennes

Après deux défaites de rang, Montpellier, qui peut de nouveau compter sur Téji Savanier, a bien relevé la tête en s'imposant lors de la précédente journée. Rennes en a fait de même avec la manière pour rester installé dans le top 5. Seuls trois points séparent ces deux équipes alors que le MHSC est 9e...

Les stats à connaître

Montpellier va tenter d'éviter une deuxième défaite consécutive à domicile en Ligue 1 pour la première fois depuis plus d'un an.



Les Rennais traversent une période irrégulière, puisqu'ils ont enregistré six défaites lors de leurs dix dernières sorties en championnat (4v).



Rennes est la seule équipe de Ligue 1 à avoir perdu tous les matches de la saison (sept) au cours desquels elle a concédé l'ouverture du score.



Martin Terrier, en pleine forme, a marqué quatre des sept derniers buts de Rennes à l'extérieur en Ligue 1, tous avant la 50e minute.



L'entraîneur de Montpellier Olivier Dall'Oglio n'a remporté aucune de ses cinq dernières confrontations avec l'entraîneur de Rennes Bruno Genesio (1n, 4d).