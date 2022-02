L1 (J26) : Tout savoir sur Monaco - Reims

Bousculé par Bordeaux le week-end dernier et réduit en infériorité numérique, Monaco a arraché un point pour enchaîner un troisième match sans défaite en Ligue 1. C'est plus difficile pour Reims, qui n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matches, même si le club champenois a encore un léger matelas d'avance sur la zone de relégation.

Les stats à connaître

Philippe Clement n'a remporté que deux de ses six matches de Ligue 1 à la tête de Monaco.



Les Monégasques peuvent au moins s'appuyer sur leur excellente forme à domicile pour relancer leurs ambitions européennes. Ils sont désormais invaincus lors de leurs dix dernières sorties au Stade Louis II (7v, 3n).



Monaco n'a perdu qu'une seule des 20 dernières confrontations à domicile en Ligue 1 entre les deux équipes.



La défense de Reims a encaissé le plus faible total de buts (29) de toutes les équipes situées sous la septième place du classement de Ligue 1 avant cette journée.



Les quatre derniers matches à l'extérieur de Reims en Ligue 1 ont produit quatre cartons rouges.