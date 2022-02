L1 (J26) : Tout savoir sur Brest - Lorient

Brest s'est quelque peu stabilisé ces dernières semaines, avec une victoire et un match nul sur ses deux derniers matches. De son côté, Lorient gagne toujours aussi peu et fait partie des quatre équipes à 21 points en bas de tableau. Onze points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Brest a remporté cinq de ses sept dernières sorties en championnat à domicile (2d) après être resté sans victoire lors de ses dix précédentes (6n, 4d).



Avec seulement 21 points au compteur après 25 journées de championnat, Lorient n'a jamais eu aussi peu de points à ce stade d'une saison de Ligue 1.



Sur les 33 équipes qui ont enregistré ce nombre de points ou moins à ce stade d'une saison de Ligue 1, 27 ont été reléguées.



Steve Mounié a marqué six fois en championnat cette saison, et les cinq derniers matchs où il a marqué se sont tous soldées par des victoires de Brest, y compris lors du match aller.



Lorient affiche une moyenne de 4,12 corners par match en Ligue 1 cette année, l'une des plus faibles.