L1 (J26) : Tout savoir sur Angers - Lens

Ça va mal pour Angers, qui enregistre la pire série en cours en Ligue 1, avec quatre défaites de suite. Le SCO ne trouve plus la clé et glisse au classement alors que Lens reste sur une victoire et un match nul. Les Sang et Or doivent limiter les faux pas s'ils veulent continuer de croire à l'Europe.

Les stats à connaître

Les deux dernières fois que les Angevins ont perdu quatre matchs d'affilée en première division, ils ont gagné le match suivant à domicile sans encaisser de but.



Angers occupe la dernière place du classement de la forme lors des cinq derniers matches à domicile (1v, 4d).



Avec seulement trois victoires sur ses 12 dernières sorties en Ligue 1 (4n, 5d), le RC Lens n'a plus vraiment le droit à l'erreur s'il veut avoir une chance de se qualifier pour l'Europe pour la première fois depuis 2007/08.



Les Sang et Or ont échoué lors de chacun des trois derniers déplacements où ils ont ouvert le score dans les 30 minutes (1n, 2d).



Lens a perdu cinq de ses six matches à l'extérieur arbitrés par Thomas Leonard (1v), toutes compétitions confondues.