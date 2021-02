L1 (J26) : Saint-Etienne arrache le nul contre Reims (1-1)

Deux équipes brouillonnes

Bouanga rate la balle de match



90+3' 🏁 Plus incisifs en deuxième période, les 🔴 et ⚪️ ont pris l'avantage sur corner avant de céder à quelques minutes du terme et ramènent un point de Geoffroy Guichard. Si le score de parité est plutôt logique, cette égalisation tardive peut laisser des regrets... #ASSESDR pic.twitter.com/QogaZTn4QX

— Stade de Reims (@StadeDeReims) February 20, 2021

A quelques minutes du terme de cette rencontre, Saint-Etienne a bien failli voir sa série d’invincibilité s’interrompre après quatre matchs face à Reims à l’occasion de la 26eme journée de Ligue 1 sur sa pelouse de Geoffroy-Guichard. Mais en ce moment, les Verts ont de la ressource et le prouvent. Menés au score depuis la 72eme minute et une réalisation de la tête de Touré à la réception d’un corner, les Stéphanois sont allés chercher le but égalisateur grâce à Abi (89eme). Un point précieux pour les deux formations dans la course au maintien.Invaincus depuis la défaite dans le derby à domicile face à Lyon (0-5), il y a quelques semaines, les Verts ont effectué un spectaculaire redressement avec notamment trois victoires lors de leurs quatre dernières sorties, dont un succès probant il y a six jours sur la pelouse de Rennes (2-0). Face à Reims, en difficulté après trois matchs sans victoire, les Verts se sont montrés entreprenants en début de rencontre, sans grande réussite devant le but de Rajkovic. Les deux équipes, malgré l’envie de se projeter rapidement vers l’avant, se sont montrées trop brouillonnes dans cette partie.Quelques secondes après le but égalisateur d’Abi, Denis Bouanga aurait pu permettre aux Verts de l’emporter. A la suite d’un ballon mal repoussé par Munetsi, l’attaquant international gabonais était seul à trois mètres du but de Rajkovic. Le joueur stéphanois s’est trop précipité dans sa reprise et a vu le ballon passer juste à côté du poteau droit du portier serbe, totalement battu sur ce coup-là. Tout le banc des Verts y a cru, notamment Claude Puel.Solidaires et combatifs jusqu’au bout, les Verts confirment néanmoins qu’ils vont mieux ces derniers temps en alignant un cinquième match sans défaite. De son côté, Reims enchaîne avec un quatrième match sans victoire. Mais avec trente points au compteur pour les deux équipes, le maintien se rapproche un peu plus. Saint-Etienne (14eme) et Reims (13eme) possèdent 8 points d’avance sur Nantes, 18eme et barragiste.