L1 (J26) : Renversant, Lens enfonce Angers

L'expulsion de Cho a tout changé

📈 Les stats de cette victoire renversante du @RCLens 📊 ! #SCORCL pic.twitter.com/IzYMOvqrX1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 27, 2022

Clauss dans tous les bons coups

Dans un match longtemps âpre et disputé, Angers a longtemps cru pouvoir reprendre confiance et faire la différence face à Lens. Sur coups de pied arrêtés, les joueurs de Gérald Baticle se sont montrés incisifs, mais ni la remise de la tête d’Ismaël Traoré (9eme), ni la frappe de Sofiane Boufal tout près du poteau (32eme) n’ont pu faire mouche pour les locaux, en première période.En face, les Sang et Or ont bien eu des opportunités, mais hormis sur une frappe soudaine de Florian Sotoca au-dessus (28eme) ou sur un tir puissant du droit et des 20 mètres de Jonathan Clauss, boxé par Danijel Petkovic (43eme), le dernier geste a rarement été efficace.Il a fallu attendre le deuxième acte pour voir plus d’animation et d’efficacité. Le SCO est revenu avec de bien meilleures intentions et est récompensé d’entrée. Un décalage de Boufal, plein axe, pour Angelo Fulgini a permis à ce dernier de décocher un missile du gauche, imparable, en lucarne (1-0, 49eme). Lens a bien tenté de se rebiffer, mais c’est bien un coup de pouce du destin qui a remis les Artésiens en selle.On approchait du dernier quart d’heure de jeu quand Mohamed-Ali Cho s’est écroulé dans la surface lensoise, au contact d’un défenseur. Déjà averti précédemment, l’attaquant a écopé d’un deuxième carton jaune, pour simulation, de la part de monsieur Léonard, synonyme d’infériorité numérique (69eme). Derrière, les choses se sont enchaînées très vite pour Angers.A peine cinq minutes plus tard, Petkovic s’est retrouvé gêné par le soleil sur un centre anodin de Clauss, venu de la droite. Rapidement en panique, la défense a déjoué et sur un dégagement fébrile, Traoré a vu son tir dévié par Batista Mendy dans ses propres filets (1-1, 73eme). On retrouve pas mal d’acteurs identiques dans la foulée. Un énième débordement de Clauss sur son aile droite va maintenant surprendre Petkovic sur un centre-tir qui a lobé le portier monténégrin (1-2, 76eme).Assommé, le SCO n’y est plus et est même passé tout près d’un but du break, avant les arrêts de jeu, mais le tir de l’extérieur du droit d’Ignacius Ganago est passé de peu à côté (89eme). Pas de quoi gâcher la joie des Lensois, qui ont retrouvé le chemin du succès à l’extérieur pour la première fois en championnat depuis le 15 janvier dernier, à Saint-Etienne.