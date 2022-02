L1 (J26) : Rennes quatre à quatre

Rennes frappe fort d'entrée de jeu

Montpellier n'a rien lâché

Un joli feu d'artifice

Qu'elle semble lointaine, cette époque où les belles publicités pour la Ligue 1 se comptaient sur les doigts de la main. Comme souvent au cœur de cette saison haletante et quelque peu déroutante, un match, ordinaire de prime abord, a fait bondir les téléspectateurs sur leur canapé. Dans ce duel d'outsiders entre Rennes et Montpellier, le club breton a eu le dernier mot. Mais il a dû s'employer.Un scénario bien moins angoissant semblait pourtant se dessiner pour Rennes, qui s'est offert un début de match frôlant la perfection.. Intenable, le même Traoré a distillé une deuxième galette sur un centre au cordeau cette fois-ci repris par Bourigeaud (0-2, 15e).. Il fallait une réaction rapide pour se remettre sur les bons rails. Elle est intervenue deux minutes plus tard, sur une reprise bien claquée d'Oyongo (1-2, 19e). Les lignes se sont étirées et les deux équipes se sont répondues, avant le coup de grâce, signé Wahi. L'attaquant pailladin a égalisé d'un splendide ciseau retourné juste avant la pause (2-2, 42e).Difficile de faire mieux après un premier acte aussi intense !Dès le retour des vestiaires, les Rennais ont remis un coup de collier et Terrier, dans tous les bons coups, a obtenu un penalty que Laborde a transformé dans son ancien écrin (2-3, 52e). Rennes a eu les opportunités pour se mettre à l'abri, mais Montpellier a trouvé un second souffle, aussi. Et sans un grand Gomis et un zeste de réussite, les Rouge et Noir auraient certainement vécu une fin de match beaucoup plus pénible - on pense notamment à ce coup de billard où Mollet a vu Meling dégager le ballon sur sa ligne (68e).. Le feu d'artifice n'était pas complètement terminé, mais les derniers assauts rennais n'ont pas été matérialisés. Plus réaliste, Rennes qui, en un match, aura montré ses deux visages, prend ses distances avec son adversaire du soir et double même provisoirement Strasbourg au classement. Rideau.