Monaco trop peu dangereux en première période

L'ASM marque, gâche et pleure



𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Un scénario très difficile pour nos Rouge et Blanc... Prochain rendez-vous, dès mercredi face à Nantes en Coupe de France.

𝟭-𝟮



February 27, 2022

Dans l’obligation de s’imposer pour rester au contact de ses concurrents à l’Europe, Monaco a réalisé une très mauvaise opération en s’inclinant contre Reims (1-2), ce dimanche, dans le cadre de la 26eme journée de Ligue 1. En dépit d’une domination écrasante durant 80 minutes, le club princier s’est totalement écroulé pour concéder deux buts largement évitables dans les dernières minutes de la partie. Un résultat catastrophique pour la bande à Philippe Clement, scotchée au 6eme rang et qui pourrait se faire doubler par plusieurs équipes d’ici dimanche soir. Pour la formation champenoise, ce succès improbable lui permet de grimper au 13eme rang et de faire un pas de géant vers le maintien.Malgré sa très nette domination dans le premier quart d’heure, Monaco ne se procurait pas d’occasions nettes. Cloîtrés dans leur surface, les Rémois daignaient enfin jouer plus haut et posaient quelques soucis à leurs adversaires. Sur deux mauvaises relances d’Axel Disasi, Mitchell van Bergen manquait de tranchant pour inquiéter Alexander Nübel (29eme, 31eme). Passée proche de la correctionnelle après être restée quasiment une demi-heure dans le camp adverse, l’ASM remettait un coup d’accélérateur. Discret jusqu’ici, Wissam Ben Yedder obligeait Predrag Rajkovic à réaliser une belle horizontale sur sa lourde frappe (32eme) alors que Maxime Busi passait tout proche de marquer contre son camp sur une tentative de dégagement ratée (40eme).Alerté par un tir puissant sur la barre de Fraser Hornby (47eme), Monaco finissait par trouver la faille. Parfaitement lancé dans la surface par Sofiane Diop, Wissam Ben Yedder réalisait un enchaînement de grande classe pour ajuster Predrag Rajkovic d’une frappe croisée (1-0, 55eme). Dans la foulée, le capitaine monégasque n’était pas loin du doublé mais sa reprise de volée sur corner percutait le poteau (58eme). Dans la dernière demi-heure, Monaco asphyxiait Reims, incapable de passer la ligne médiane. Toutefois, les locaux gâchaient énormément avec trois grosses occasions pour Jean Lucas (67eme, 82eme) et Axel Disasi (76eme).Une inefficacité qui se payait cash. Après un superbe arrêt d’Alexander Nübel devant Nathanaël Mbuku (84eme), le gardien allemand devait s’incliner sur un but contre son camp de la tête de Kevin Volland (1-1, 85eme). Une fin de match terrible pour l’ASM, qui terminait à dix après l’expulsion pour deux avertissements consécutifs de Jean Lucas. Pire encore, la formation du Rocher, partie à l’abordage, se faisait surprendre au bout du temps additionnel sur un contre éclair conclu par Nathanaël Mbuku, d’une très lourde frappe sous la barre (1-2, 90eme+3). Un véritable cauchemar pour les Monégasques !