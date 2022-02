L1 (J26) : Metz et Nantes ne marquent pas

Les Nantais ont perdu la magie du PSG

📈 Score nul et vierge à Saint-Symphorien 📊 ! #FCMFCN pic.twitter.com/DdcnLbYaXJ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 27, 2022

Metz recevait Nantes avec comme ambition de renouer avec le succès à domicile en championnat. Les Grenats n'ont plus gagné à domicile depuis le 12 décembre dernier. Nantes se déplaçait en Lorraine avec comme objectif de se rapprocher du top 5 après son dernier succès de prestige en championnat face au PSG (3-1). Les Canaris ont obtenu la première grosse occasion de la rencontre avec la tentative de Wylan Cyprien (11eme). Son tir qui était à l'extérieur de la surface de réparation de Metz a frôlé la barre transversale du but du gardien local. Dix minutes plus tard, un autre joueur de Nantes, Ludovic Blas, a tenté un tir à l'entrée de la surface de réparation de Metz bien repoussé par Marc-Aurèle Caillard (21eme).Les Grenats ont réagi avec une frappe à l'extérieur de la surface de réparation des Canaris de Louis Mafouta (30eme). Sa tentative est passée à côté du but d'Alban Lafont. Une réponse très timide pour les Lorrains qui sont privés sur leur banc de leur entraîneur Frédéric Antonetti. Ce dernier a été suspendu sept matches par la Ligue pour une bousculade sur un dirigeant lillois en fin de match face à Lille, le week-end dernier. Sans leur guide, les Grenats étaient trop sur la retenue et ont laissé le ballon aux Canaris. Les visiteurs ont réussi à se procurer d'autres opportunités au retour des vestiaires. Bien lancé en profondeur, Ludovic Blas s'est présenté dans la surface de réparation de Metz côté droit, mais a manqué le cadre sur son tir (47eme).Après l'heure de jeu, l'attaquant Randal Kolo Muani a tenté une percée dans la surface de réparation locale, mais son tir s'est conclu dans le petit filet. Les Messins ont tenté de riposter avec les frappes non cadrées de Opa Nguette (66eme et 82eme). En fin de rencontre, le milieu de Metz Vincent Pajot a écopé d'un carton rouge pour un tacle par derrière sur Marcus Coco (86eme). Dans le temps additionnel, l'attaquant malien de Nantes Kalifa Coulibaly a loupé la balle de match sur une tête dans la surface de réparation, sur un bon centre de Samuel Moutoussamy (0-0 93eme). Les deux formations se partagent donc les points et se contentent de ce verdict dans leurs luttes respectives. Il s'agit du maintien pour Metz et de l'Europe pour Nantes.